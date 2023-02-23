Trump'tan Biden'a sert tepki

Illinois'de meydana gelen patlama sonrası bölgeyi ziyaret eden eski ABD Başkanı Donald Trump basın açıklamasında bulundu.

Madison, Illinois’den Pensilvanya'ya kargo götüren trenin raydan çıkıp patlaması sonrası “Trajedik bir olay yaşandı. Buradaki ailelerin hayatlarını etkiledi. Amerikalılar burada dayanışmanızı gördü. Hep bir arada durarak bu alanın temizlenmesi için köyde ve çevresinde ayaklandınız” açıklamasında bulundu.

Donald Trump'tan ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki

Basın açıklaması sırasında da Amerikan Başkanı Biden’a da sert eleştirilerde bulundu.

Trump, “Umarım Biden ve temsilcileri Ukrayna'yı dolaşmaktan vakit bulup size yardım edebilirler. Biden Ukrayna'ya yardım ediyor. 117 milyar dolarımız var ama Avrupa para istemeyi bitirdiği zaman bize ne kalacak? 10 milyar dolar mı kalacak?” eleştirisinde bulundu.