Trump'ın sosyal medya platformu açılmadan hacklendi

Independent'ta yer alan habere göre ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın yeni sosyal medya platformu Truth Social, siber saldırıya uğradı.

Henüz resmi olarak açılmayan siteye Twitter kullanıcıları erişti. "Donaldtrump" ve "mikepence" kullanıcı adları altında hesaplar oluşturuldu.

Truth hakkında neler biliniyor?

TRUTH Social, Digital World Acquisition Corp. ile birleşme yoluyla halka açılmayı hedefleyen ve yakın zamanda kurulmuş bir şirket olan Trump Media & Technology Group (TMTG) tarafından hazırlandı.

Trump'ı yeni sosyal medya platformu TRUTH Social, Twitter'a çok benzeyen bir kullanıcı arayüzüne sahip.

Potansiyel kullanıcılar, App Store’da yayınlanan uygulamanın önizlemesinin ekran görüntülerini paylaştı.

TRUTH Social uygulamasında insanlar birbirlerini takip ederek mesaj gönderebiliyor.

Uygulamanın arayüzü, özellikle kullanıcı profil sayfası, Twitter'la büyük ölçüde benzerlik gösteriyor.