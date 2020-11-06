Trump'ın seçimi çalıyorlar açıklamasını yayınlamadılar

ABD tarihinin en kritik seçimlerinden biri olan 3 Kasım başkanlık seçimlerinde sonuçlar henüz netleşmezken Demokratların adayı Joe Biden 264 delege kazanarak önemli bir avantaj sağladı. 214 delegede kalan Trump seçimlerin ilk gününden bugüne kadar yolsuzluk iddialarında bulundu.

"SEÇİMİ ÇALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Dün seçimlerle ilgili olarak Beyaz Saray'da basın toplantısı yapan Trump, yolsuzluk iddialarını yineledi ve "Eğer yasal oyları sayarsanız kolayca kazanırım. Ortada çok fazla dava olacak. Çünkü elimizde çok fazla delil var ve bu süreç ülkemizdeki en yüksek mahkemede bitebilir. Göreceksiniz. Çok fazla dava açacağız çünkü bu seçim bizden çalınmış olabilir. Postayla kullanılan oyların felaket olacağını aylardır söylüyorum. Seçimi çalmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Trump, pusulaların neden geç ulaştığına dair de şüphelerini dile getirdi ve demokratların aradaki farkın kapanması için ne kadar posta yoluyla kullanılan oya ihtiyacı olduğunu hesapladığını ifade etti.

KANALLAR YAYINI KESTİ

Trump'ın bu iddiaları sonrası, ABC, CBS ve NBC gibi kanallar canlı verdikleri basın toplantısının yayınını kesti. Kanalların en çok izleyiciye sahip olduğu akşam haberleri saatinde düzenlenen toplantı sırasında NBC sunucusu Lester Holt, "Burada kesmek zorundayız çünkü Başkan birçok yanlış suçlamada bulundu" dedi.

ABC sunucusu David Muir de konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu ve "Burada doğrulama yapılması gereken çok şey var" ifadelerini kullandı.