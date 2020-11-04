Trump: "Yüzde 2,5 farkla öndeyiz, bütün eyaletleri alıyoruz"

Amerika başkanı seçimleri için heyecanlı geri sayım sona erdi. Eyaletlerin bir kısmında oy sayma işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. Kesin sonuçlar henüz açıklanmazken ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarda bulunacağını söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın canlı yayında önemli açıklamalarda bulunacağı bildirilmişti.





#SONDAKİKA



ABD Başkanı Trump, başkanlık seçimlerinin ardından Beyaz Saray’da açıklamalarda bulunuyorhttps://t.co/UIOEHuo6ZS — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 4, 2020





Trump'ın açıklamalarından satır başları:

Birçok insan oy gasp etmeye çalışıyor ama buna izin vermeyeceğiz. Eşime ve ekibime teşekkür ediyorum. Bize destek olan herkese teşekkürler.

Tam da büyük kutlama için hazırlanıyorduk. Tam da bu anda bütün sonuçlar durduruldu. Kutlamaya başlamak için hazırdık.

Seçime rekor sayıda katılım oldu vatandaşlarımızdan. Hiç beklenmemesine rağmen Florida'da büyük bir farkla kazandık.

Ohio'yu da Teksas'ı da oy farkı ile kazandık. Ancak bunu dahil etmiyorlar sayıma. Bizi yakalamaları imkansız.

En önemlisi de Pensilvanya'da öndeyiz, arada muazzam bir fark var. 690 bin oy önde götürüyoruz orada. Yakınından bile geçemezler.

Sandıkların %65 i açıldı. Teksas valisiyle görüştüm beni tebrik etti, kazandığımı söyledi.

Tam hesaplamaları bitirmeseler de kazandığımızı biliyoruz. Orayı da dahil etmiyorlar ama ettiklerinde her şey ortada olacak.