Trump ve ekibinden meydan okuyan tavır

Trump, Pence’in kendisini görevden almak için 25.yasa değişikliğine başvurmayacağına emin.

Öte yandan Başkan Trump ve müttefikleri, Demokratların ikinci bir azil sürecinin altından kalkamayacağına inanıyor.

Trump’ın danışmanlarından biri: “Demokratların Trump’ı azletmeyi düşünmesi Trump için bir hediye.”

Trump, döneminin son haftasında büyük kazanımlarının bazılarına vurgu yapmayı planlıyor. Bu kazanımlar arasında Meksika sınırına yapılan duvar da sayılıyor.

Bir Beyaz Saray sözcüsüne göre Trump’ın Salı günü Texas’ta sınıra yakın bir bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Ayrıca son kez bazı kişileri affetmesi bekleniyor. Ek olarak büyük teknoloji şirketlerine diz çöktürmek için son bir hamle yapması bekleniyor. Bunun Trump’ın sosyal medya hesaplarının kapatılmasına cevap olduğu belirtiliyor.

İstifa edeceğine dair hiçbir sinyal vermedi.