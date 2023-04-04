Trump tüm suçlamaları reddetti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'la ilişkisini gizlemek için "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili bugün mahkemede ifade verdi.

Suçlamaları reddetti

Açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetti. Mahkemede Trump, "suçlu olmadığını suçlamaların hepsini reddediyorum. Ben masumum" ifadelerini kullandı.

Şimdi ne olucak?

Donald Trump suçlamaları reddettiği için tutuksuz bir şekilde yargılanacak. Tutuksuz yargılanacak olan Eski ABD Başkanı 2024 seçimlerinde yine aday olabilecek.

New York'tan ayrılacak olan Trump yarın Florida da bir basın toplantısı düzenleyeceği düşünülüyor.

Seçim kampanyasını başlatıyor

2024 yılında yapılacak olan Amerikan şeçimleri hazırlıklarını yapan Donald Trump'ın seçim kampanyası sloganı "Not Guilty" (Suçlu değil) olarak belirtildi. Kampanyada kullanılacak olan slogan T-Shirtlere bastırıldı ve 48 dolardan satılıyor. T-shirtlerin bulunamadığı bildirildi.