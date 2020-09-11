Trump, TikTok’a verilen satış süresini uzatmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimleri için kritik eyaletler arasında bulunan Michigan'a yapacağı ziyaret öncesi uçağa binmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"ÇİN'E EK SÜRE YOK"

Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasına ABD'li bir şirkete satılması için verilen süreyi uzatıp uzatmayacağının sorulması üzerine Trump, "Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak. Şirkete 15 Eylül'e kadar verilen mühleti de uzatmayacağım." ifadelerini kullandı.

MICROSOFT'UN ALACAĞI KONUŞULUYORDU

Trump, Çin-ABD arasından yakın zamanda biteceğe benzemeyen ticaret savaşlarının etkisiyle, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Aynı gün ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'tan yapılan açıklamada, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu kaydedilmişti.