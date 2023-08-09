Trump: Orduda LGBT'li olmayacak

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, LGBT'lilerin Amerikan ordusuna katılması ve yeni bir dünya savaşı ihtimali konularına ilişkin dikkat çeken ifadelere imza attı.

Trump, orduda transseksüellerin varlığına karşı çıkmasıyla biliniyor.

"Yasağı geri getireceğim"

Trump, "Orduda transseksüellere yönelik 'Trump yasağı'nı da geri getireceğim." ifadesini kullandı.

2017'de Trump, başkan olarak trans bireylerin orduda hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu. Başkan Joe Biden ise görevdeki ilk ayında bu yasaktan geri adım atmıştı.

"Üçüncü Dünya Savaşı'nı engelleyeceğim"

Trump, daha önceki açıklamasında, Washington'da "savaş yanlısı" düzen olduğunu iddia etmiş, "3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı." demişti.

Son açıklamasında ise Trump, "3. Dünya Savaşı'nı önleyeceğim. Bunu engelleyeceğim, bu savaş gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullandı.