Trump, ofisine 'Trumpmore Dağı' heykeli koymuş

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın geçen sene ırkçılık karşıtı protestolarda iki kişiyi vurarak öldürdükten sonra aklanan Kyle Rittenhouse ile çektirdiği fotoğrafta arkada duran heykel sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

İkilinin fotoğrafında arka plandaki heykelde Rushmore Dağı'nda George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln ve Theodore Roosevelt'in kafalarının yanlarına Donald Trump'ın eklendiği görülüyor.

Heykeli yapan sanatçılardan Lee Leuning, "Çok iyi. Bu kesinlikle bizim eserimiz" dedi.

'Trumpmore Dağı' isimli eseri geçen sene Güney Dakota Valisi Kristi Noem, Trump'a takdim etmişti.