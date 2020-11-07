AjansHaber.com.tr Dünya Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim"

Trump: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim

ABD Başkanı Trump, seçimlerle ilgili tüm hukuki süreçlerin takipçisi olacağını belirterek, "Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları hala açıklanmayan seçimler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Amerikan halkının tüm oy sayım ve seçimlerin sonucunun onaylanması sürecinde tam bir şeffaflığı hak ettiğini belirten Trump, "Artık bu durum tek bir seçimle ilgili değil. Bu tüm ülkenin seçim sürecinin güvenilirliği ile ilgili." ifadesini kullandı.

En başından beri yasal yollarla kullanılmış oyların sayılıp, yasal olmayanların sayıma dahil edilmemesi gerektiğini söylediklerini anımsatan Trump, Demokratların her fırsatta bu ilkeye karşı çıktığını kaydetti.

Trump açıklamasında, "Amerikan halkının, hükümetimize güvenini sağlamak için bu süreçte tüm hukuki yönlerin takipçisi olacağız. Sizin ve milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim." mesajını verdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Trump ve eşinin bu görüntüsü büyük yankı uyandırdı
ABD seçim sonucu ülkenin kaderini belirleyecek
Yüzde 2,5 farkla öndeyiz, tüm eyaletleri alıyoruz
Fransa Bozkurtlar Hareketi'ni yasakladı!
Terör örgütü PKK'dan Peşmerge'ye saldırı
Trump'ın kazanması için tek bir yol var
İslam karşıtlığını çocuk kanalına taşıdılar