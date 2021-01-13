Trump destekçisi bir kişi evinde ölü bulundu

ABD Kongre binasını basan Trump destekçilerinden 52 yaşındaki Christopher Stanton Georgia evinde ölü bulundu. Göğsünden silahla yaralanmış halde bulunan Georgia'nın intihar ettiği açıklandı.

6 Ocak'ta Washington DC'deki ABD Kongre binasını basmak için Arizona eyaletinden gelen "boynuzlu şaman" Jake Angeli'nin gözaltında organik gıda verilmediği için yemek yemediği haberinin ardından bu kez Georgia eyaletinden gelen Christopher Stanton Georgia'nın evinde ölü bulundu. Gözaltına alınan Georgia'nın 180 gün hapsi isteniyordu.

Alpharetta kentinde eşinin cumartesi sabahı "Her yerde kan var" diyerek 911'i araması üzerine eve gelen polis, Georgia'nın cansız bedenini buldu.

EVİNDE SİLAHLAR BULUNDU

Göğsünden silahla yaralanmış halde bulunan bir bankanın portfolyö yöneticisi Georgia'nın ölüm sebebini intihar olarak açıklayan polis, evdeki iki yarı-otomatik SKS tüfeğe de el koydu.

180 GÜN HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

Kongre binasına baskın sırasında gözaltına alınan Georgia, Kongre'ye girme girişiminde bulunmak ve akşam sokağa çıkma yasağından sonra bölgeyi terk etmeyi reddetmekle suçlanıyordu. Yasa dışı girişe kabahatler yasasına göre en fazla 180 gün hapis ve 1000 dolar para cezası veriliyor.