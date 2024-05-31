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Trump, ABD'nin hüküm giyen ilk eski başkanı oldu!

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik davada 12 kişilik jüri 2 gün süren müzakerelerin ardından karara vardı. Donald Trump, mahkeme kararı sonucu hüküm giydi.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik "sus payı" davasında 12 kişilik jüri 2 gün süren müzakerelerin ardından karara vardı. Jüri üyelerinin kararı açıklamadan önce hazırlık yapmak için kısa bir süre daha talep ettiği belirtildi.

DONALD TRUMP HÜKÜM GİYDİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump hüküm giydi. Trump'ın hapse girebileceği belirtiliyor. ABD tarihinde ilk kez bir başkan hüküm giydi. Donald Trump, 34 farklı suçlamanın hepsinde jüri tarafından suçlu bulundu.

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