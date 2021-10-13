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Trump ABD'lilere seslendi "Beni hala özlemediniz mi?"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın şu anki politikalarında başarısız olduğunu belirterek, "Beni hala özlemediniz mi?" açıklamasında bulundu.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını kontrolden çıkıyor, mağazalarımızda az sayıdaki ürünle tedarik zincirimiz çöküyor. Afganistan'da aşağılandık, sınırımız ise tam bir felaket, benzin fiyatları ve enflasyon hızla artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden'ın "başarısız" olduğu mesajını veren Trump, "Beni hala özlemediniz mi?" ifadesiyle açıklamasına son verdi.

Trump, 2016-2021 döneminde ABD'nin 45. Başkanı olarak görev yapmıştı. Trump, Biden'ın galibiyetiyle neticelenen 3 Kasım 2020 seçimlerinin asıl kazananının kendisi olduğunu ancak seçimlerde hile ile Biden'ın başkanlığı elde ettiğini savunuyor.

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