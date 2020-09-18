Trump: 2020 başkanlık seçiminin sonucu asla kesin olarak bilinemeyecek

ABD'de başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

Seçime az bir süre kala Başkan Donald Trump, posta yoluyla oy kullanımını bir kez daha tartışmaya açtı.

Eyaletler, koronavirüs salgını sırasında sandık başında oylamaya bir alternatif bulmak için kasım ayında normalden çok daha geniş ölçekte posta yoluyla oylama yapacak.

"OY ÇILGINLIĞINI DURDURUN"

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2020 başkanlık seçiminin sonucunun asla net bir şekilde belirlenemeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı, açıklamasında, "Bu yıl 'seçmenlere' ya da herhangi bir yere gönderilecek olan yeni ve benzeri görülmemiş büyüklükteki istenmeyen oy pusulaları nedeniyle, 3 Kasım Seçim sonucu ASLA DOĞRU ŞEKİLDE BELİRLENMEYECEK, ki bazılarının istediği de bu. Dün başka bir seçim felaketi yaşandı. Oy çılgınlığını durdurun." ifadelerini kullandı.