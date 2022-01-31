TRT'nin ünlü yarışmacısı intihar etti
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla ünlenen Kübra Ece, 4. kattan atlayıp intihar ederek hayatına son verdi.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları yarışmasında bir döneme damgasını vuran yarışmacı Kübra Ece'den üzücü haber geldi.
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Yarışmayla sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine kavuşan Kübra Ece, 4. kattaki evinin camından kendini bırakarak intihar etti.
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Vefat haberi Ece'nin arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Habibe Durkaya'nın paylaşımıyla doğrulandı.
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Durkaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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