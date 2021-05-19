TRT'den yeni kanal!
TRT yeni bir kanal daha kuruyor. İsmi ve içeriği bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı programda açıklanacak kanal ile ilgili detaylar merak konusu oldu.
TRT yeni bir kanal daha kuruyor. Detayları henüz açıklanmayan kanalın adı ve içeriği merak konusu oldu.
DETAYLARI ERDOĞAN'IN KATILACAĞI PROGRAMDA AKTARILACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün saat 14.00’te yapılacak tanıtım programında yeni kurulan kanalın ismi, logosu, içeriği ve detayları belli olacak.
SPOR DÜNYASINDAN ÖNEMLİ İSİMLER KATILACAK
Tanıtım programına spor dünyasından önemli isimlerin de katılması bekleniyor.
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