TRT'den yeni kanal!

TRT yeni bir kanal daha kuruyor. Detayları henüz açıklanmayan kanalın adı ve içeriği merak konusu oldu.

DETAYLARI ERDOĞAN'IN KATILACAĞI PROGRAMDA AKTARILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün saat 14.00’te yapılacak tanıtım programında yeni kurulan kanalın ismi, logosu, içeriği ve detayları belli olacak.

SPOR DÜNYASINDAN ÖNEMLİ İSİMLER KATILACAK

Tanıtım programına spor dünyasından önemli isimlerin de katılması bekleniyor.