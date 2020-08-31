TRT'den bomba proje!

Son yıllarda dönem dizileriyle adından söz ettiren TRT'nin yeni dizisi Nizam-ı Alem'in kadrosu şekillenmeye başladı.

TRT ekranlarında Nizam-ı Alem isimli yeni bir dizi başlıyor. TRT'de ekranlara gelen ve oldukça beğeni toplayan Diriliş Ertuğrul dizisi Kuruluş Osman olarak Atv'de devam ederken TRT benzeri bir yapıma daha imza atmaya hazırlanıyor.

Selçuklu Devletini anlatacak olan yeni dönem dizisinin senaryosu Diriliş Ertuğrul'un senaristlerinden Serdar Özonalan tarafından kaleme alınacak.

Usta oyuncu Çiğdem Selışık Onat, Selçuklu dönemindeki taht savaşlarını anlatan, Akli Film'in TRT1 için çektiği kod adı Nizam-ı Alem dizisiyle anlaştı.

Buğra Gülsoy - Melikşah

Buğra Gülsoy son olarak Kanal D de ekrana gelen Azize isimli dizide Hande Erçel ile birlikte oynamıştı. Bu dizinin kısa sürmesiyle Buğra Gülsoy yeni bir dizi ile anlaştı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde başrolde oynayacak olan Buğra Gülsoy Sultan Melikşah karakterine hayat verecek. Melikşah Hasan Sabbah ile amansız bir mücadeleye girmiş ve haşhaşilerin korkulu rüyası olmuştu. Buğra Gülsoy Sultan Melikşah rolü ile Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde başrolü üstlendi.

Leyla Lydia Tuğutlu - Elçin Hatun

Son olarak Tv8 de ekrana gelen Kızım isimli dizide yine Buğra Gülsoy ile birlikte rol alan başarılı ve güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu Nizam-ı Alem dizisi ile anlaştı. Leyla Lydia Tuğutlu Nizam-ı Alem dizisinde muhtemelen Sultan Melikşah’ın eşi Terken (Türkan) Hatun karakteri olması bekleniyor.

Ekin Koç - Ahmet Sencer

Ekin Koç uzun süredir dizilerde oynamamıştı. Son olarak Şampiyon filminde Bold Pilot ile müthiş bir ikili olarak karşımıza çıkan Ekin Koç sevenleri bu dizi haberimize çok sevinecek. Sultan Melikşah’ın oğlu Ahmed Sencer karakteri ile Nizam-ı Alem dizisinde yer alacak olan Ekin Koç uzun bir aradan sonra dizi severlerin karşısında olacak. Nizamı Alem dizisinde Ekin Koç – Ahmed Sencer rolünde oynayacak. Ekin Koç daha önce ‘Sana Bir Sır Vereceğim’, ‘Benim Adı Gültepe’, ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’, ‘Hayat Sırları’ ve son olarak ‘7 Yüz’ dizileri ile izleyici karşısına çıkmıştı.

Sevda Erginci - Turna

Sevda Erginci son olarak Atv ekranlarında yayınlanan ve sadece 6 bölüm süren Sevgili Geçmiş dizisinde rol almıştı. Daha önce de Yasak Elma dizisinde oldukça popüler olan Sevda Erginci son olarak TRT ekranlarında yayınlanacak olan Nizam-ı Alem dizisinde oynayacak. Sevda Erginci Nizam-ı Alem dizisinde Sultan Ahmed Sencer’in Eşi Turna Sultan karakterinde olması bekleniyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Turna karakteri bakalım nasıl bir oyunculuk çıkaracak.