TRT'de yönetim değişikliği

Temmuz 2017’de 4 yıllığına TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanan İbrahim Eren’in görev süresi doldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Albayrak atandı. TRT’nin yeni Genel Müdürü de Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı oldu.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren görev süresinin dolması ile ilgili bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Eren, “Görev sürem boyunca desteklerini her zaman hissettiğim ve bize güvenip bu görevi layık gören sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ın özgeçmişi

TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında yaptı. Çalışmalarıyla dünyanın bir çok yerinde sanat etkinliklerinde yer aldı, ödüller kazandı.

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı'nın öz geçmişi

TRT’nin yeni Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ise Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında tamamladı. 2015-2018 yılları arasında SETA’da iç siyaset alanında çalışmalar yürüttü. 2018’de İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı.

Yönetim Kurulu üye sayısı 9’a çıkarıldı

Atama kararıyla birlikte TRT’nin kurumsal yapısında da değişiklik yapıldı. Genel Müdürlük ile Yönetim Kurulu Başkanlığı fonksiyonları ayrıldı. Yönetim Kurulu’nun karar organı, Genel Müdürlüğün icra organı olması sağlandı. Yönetim Kurulu üye sayısı da 7’den 9’a çıkarıldı.