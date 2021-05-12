TRT muhabiri sordu ABD'li sözcü cevap veremedi

İsrail vahşetini dünyaya duyuran TRTWORLD, kınama yerine İsrail’e desteğini açıkça belirten ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price’ı adeta yerin dibine soktu.

TRT MUHABİRİ, ABD'Lİ SÖZCÜYÜ ZOR DURUMDA BIRAKTI

TRTWORLD Washington Muhabiri Yunus Paksoy, ABD dışişleri Bakanlığı’nda günlük düzenlenen bilgilendirme toplantısında bakanlık sözcüsüne soru sorma fırsatı buldu.

"ÖLEN FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARI GÖRDÜNÜZ MÜ?"

"İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukların resimlerini gördünüz mü, ne diyeceksiniz?" şeklindeki soruya Price, bir süre bocaladıktan sonra, "Evet gördüm, üzücü bir durum" diyerek durumu idare etmeye çalıştı. "Peki bu durumu kınıyor musunuz?" şeklindeki ikinci soruya ise pişkince "İsrailliler de hayatını kaybediyor" cevabını verdi.

"ABD, İSRAİL'İN HER ZAMAN YANINDA" DEDİ

Sözcü Price, önceki açıklamasında da benzer ifadeler kullanarak, İsrail terörünü görmezden gelmiş ve İsrail’in Filistinlilere karşı sadece kendisini savunduğunu, ABD’nin de her zaman İsrail’in yanında olduğunu söylemişti.