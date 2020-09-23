TRT maaş tartışmalarına son noktayı koydu

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in Ersin Düzen'in TRT'den 400 bin TL maaş aldığına dair belge yayınlamasının ardından kurumdan konuya ilişkin açıklama geldi. TRT'den yapılan açıklamada Ersin Düzen'e bu sezon yüzde 10'luk artışla 27.500 TL maaş ödendiği ve bunun haricinde herhangi bir ücret almadığı belirtildi.

Aylık 400 bin lira aldığı iddia edilen spor spikeri Ersin Düzen ile ilgili TRT'den resmi açıklama geldi. Kurumdan yapılan resmi açıklamada Ersin Düzen'e yeni yayın döneminde yapılan %10 artışla aylık 27.500 TL ödendiği bilgisi verildi. Duyuruda 10 yıldır Stadyum programının moderatörlüğünü yapan Düzen'e bu ücret dışında başka bir ödeme yapılmadığı aktarıldı.

TRT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İDDİAYI İLK OLARAK FATİH ALTAYLI ORTAYA ATMIŞTI

Pazartesi gecesi Bloomberg ekranlarında yayınlanan programda konuşan Fatih Altaylı, "Günahını almayayım ama böyle böyle deniyor: Ersin Düzen, ayda 400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor. Rıdvan Dilmen'in söylediklerinin %95'i doğrudur. %5'ini de ben bilmiyorumdur. Rıdvan Dilmen'in bastığı yerden ses geldi. Rıdvan Dilmen, arı kovanına çomak soktu. Söylediklerinin altına imza atarım" ifadelerini kullanmıştı.