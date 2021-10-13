TRT Genel Müdürlüğü'nde yeni atama

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdür Yardımcılığı'na Hasan Öymez'in atandığı bildirildi. Öymez, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyordu.

Hasan Öymez kimdir?

Ankara'da doğan Hasan Öymez, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede gazetecilik alanında master yaptı. Basın sektörüne öğrencilik yıllarında giren Öymez, değişik gazetelerde Parlamento ve Başbakanlık muhabirliği yaptı.

Anadolu Ajansında 2011'den beri çalışan Öymez, Başmuhabirlk ve İç Haberler Editör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Öymez, evli ve iki çocuk babası.