TRT EBA kanallarında yeni dönem başlıyor

Bugüne dek 3 bin 344 ders ve etkinlik yayımlayan TRT EBA TV, 21 Eylül'de başlayacak yeni dönem yayınlarında kullanılmak üzere 4 bini aşkın video çekimleri sürüyor. TRT EBA TV kanallarında ders yayınları dışında öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik içerikler sunan "Tasarım ve Beceri Atölyeleri", "Özel Eğitim", "Bizden", "Hazır Mısın?" ve "Öğretmenler Odası" programları da devam edecek.

"BAKANLIĞIN BİRİKİMİ VE ARKAMIZDA TRT'NİN GÜCÜ VAR"

TRT EBA TV Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın birikimi ve arkamızda TRT'nin gücü var. Bu çapta bir iş dünyada sadece Türkiye'de yapıldı." dedi.

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü;

Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye.

İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk. İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip çalışabilir.

Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız. Bu konuda büyük bir vizyonumuz, hedefimiz var, hayalimiz bu.

"18 MİLYON ÖĞRENCİMİZİ TRT EBA KANALLARIYLA BULUŞTURDUK"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, kamu yayıncısı olarak TRT'nin çok kısa sürede 3 kanalı hayata geçirerek dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Eren, "3 haftada 3 kanalı gerçekleştirdik. Yapabilir misiniz diye sorduklarında kapasitemize bakmadan evet dedik. Kamu yayıncısı olarak tüm gayreti göstermemiz gerekiyordu. Tüm dünyada örnek bir vaka olduk bu kadar kısa sürede yayın hayatına geçebildik. 18 milyon öğrencimizi EBA kanallarıyla buluşturduk. TRT olarak son 2 yıldır dijital platformlara yatırım yapıyoruz. 10 stüdyoda günde 60 ders çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın uzaktan eğitimle ilgili çalışmalarla ilgili bilgilere "www.uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "www.eba.gov.tr" internet adresinden erişim sağlanabilecek.