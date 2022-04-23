TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği, Başakşehir Millet Bahçesi'nde yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği için geri sayım başladı.

TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin bu seneki adres Başakşehir Millet Bahçesi. Millet bahçesinde son hazırlıklar tamamlanırken çocuklar da sahnede son hazırlıklarını yapıyor.

TRT kanallarının stantları çocukların farklı deneyimler yaşaması için hazırlandı.

Çocuklar sevdikleri dizilerin oyuncularıyla buluşacak

TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde dizi oyuncularıyla buluşma etkinlileri olacak.

Ana sahnede mehter takımı mini konser verecek.

TRT Müzik'in Zamane Grubu, TRT Ankara ve İstanbul Çocuk Koroları, Hacettepe Üniversitesi ritm ve dans gösterileri ile sahnede olacak. Murat Dalkılıç da konser verecek.

Başakşehir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan TRT Çocuk Şenliği'nde bir sürpriz de var. O da TRT'nin 1979'dan beri gerçekleştirdiği çocuk şenliklerinden görüntüler.

Alanda, uçurtma, ebru gibi atölyeler olacak. Çocuklar, kendi uçurtmalarını yapacak.

TRT Çocuk oyun dünyası gibi dijital uygulamaları deneme imkanı da bulacaklar.

Miniklere, yüz boyama, balon şov, Hacivat-Karagöz gibi faaliyetlerle her köşede başka bir eğlence sunulacak.

Ayrıca tırmanma piramidi, top havuzu gibi özel alanlar da yer alacak.

Çocuk Şenliği, TRT ekranlarından ve TRT radyolarından da takip edilebilecek.