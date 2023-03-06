Trezeguet'nin sağlık durumu belli oldu!

por Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Mahmoud Trezeguet'nin sağ uyluk arka bölgesinde hamstring kasında yaralanma olduğu açıklandı.

Trabzonspor, dün akşam sahasında karşılaştığı Ümraniyespor maçının ilk yarısında sakatlanarak yerini Naci'ye bırakan oyuncunun MR'a girdiğini açıkladı.

Kulüp doktoru Halil Polat tarafından yapılan açıklamada, Mahmoud Trezeguet'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesi hamstring kasında yaralanma olduğu ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.