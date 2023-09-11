Trendyol’dan ‘Mega Eylül’ kampanyası

Trendyol, 12-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek ‘Mega Eylül Kampanyası’yla ürünlerini, avantajlı fiyatlar ile müşterileriyle buluşturacak.

Uygun fiyatlı birçok ürün çeşidinin olduğu Mega Eylül kampanyasında, giyimden aksesuara, kozmetikten elektroniğe kadar birçok kategorideki ürünler müşterilerini bekliyor.

Mega Eylül kampanyasına Trendyol’un mobil uygulamasından veya internet sitesi adresinden ulaşılabiliyor.