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Trendyol’dan ‘Mega Eylül’ kampanyası

Trendyol, sonbaharın gelişini Mega Eylül kampanyası ile karşıladığını duyurdu. 12-17 Eylül'de gerçekleşecek Mega Eylül kampanyası ile giyimden elektroniğe, kozmetikten mobilyaya birçok ürünün avantajlı fiyatlarla platform müşterileriyle buluşacağı belirtildi.

Trendyol, 12-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek ‘Mega Eylül Kampanyası’yla ürünlerini, avantajlı fiyatlar ile müşterileriyle buluşturacak.

Uygun fiyatlı birçok ürün çeşidinin olduğu Mega Eylül kampanyasında, giyimden aksesuara, kozmetikten elektroniğe kadar birçok kategorideki ürünler müşterilerini bekliyor.

Mega Eylül kampanyasına Trendyol’un mobil uygulamasından veya internet sitesi adresinden ulaşılabiliyor. 

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