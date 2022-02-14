Trendyol'dan 'KDV indirimi' açıklaması: Gerekli adımları atıyoruz

Trendyol, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kararı, satıcılarımızın fiyatlarına yansıtmaları için gerekli adımları atıyoruz" denildi.



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü açıkladığı temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e çekilmesi kararı sonrası online satış platformu Trendyol'dan da açıklama geldi.



Trendyol, uygulama üzerinden satış yapanların indirimi fiyatlara yansıtması için bazı adımlar attıklarını kaydetti.

İndirim yapan satıcılara komisyon ve kampanya desteği

Açıklamada şu şu ifadelere yer verildi:



“Trendyol olarak, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi kararını satıcılarımızın fiyatlarına yansıtmaları için gerekli adımları atıyoruz. Tüketicilerimizin, temel gıda ürünlerine uygun fiyatlı olarak ulaşmasını sağlamak için KDV indiriminin yanı sıra ürün fiyatlarında ek indirim yapan satıcılarımıza Trendyol olarak ekstra komisyon ve kampanya desteği sunmaya başlıyoruz.”