Trendyol’dan "kapıdan iade" kolaylığı

Trendyol açıklamasına göre, özellikle kargo şubelerine uzak mesafede olan müşterilerinin iade konusunda daha hızlı hareket edebilmelerini hedefleyen Trendyol'un, devreye aldığı "kapıdan iade" hizmeti 78 ilde kullanıma başlandı. Aralık ayında Trendyol müşterilerinin gerçekleştirdiği tüm iadelerin yüzde 25'i ücretsiz kapıdan iade hizmeti kullanılarak yapıldı.

Trendyol müşterileri, "kapıdan iade" hizmeti ile ürünün teslim alınmasını istediği günü seçebiliyor. Müşteriler, iade kodunu aldıktan sonra seçtiği randevu gününü uygulama üzerinden güncelleyebiliyor.

Müşteriler, iadesini kuryeye teslim ederken iade kodu ya da yeni bir özellik olan iade barkodunu göstererek işlemi tamamlayabiliyor. Kuryeler, randevu günü müşteriyi adreste bulamazsa ardından gelen ilk iş günü tekrar adresi ziyaret ediyor.