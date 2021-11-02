Trendyol'dan Aydın Ayaydın hakkında suç duyurusu

Trendyol, eski CHP milletvekili Aydın Ayaydın hakkında “haksız rekabet ve karalama” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



T24.com’da Rekabet Kurumu Kurucu Başkanı sıfatıyla yazılar yazan Aydın Ayaydın’ın Hepsiburada.com'u da bünyesinde barındıran Doğan Grubu'nun bir başka şirketi olan Milta Turizm’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu ortaya çıktı.

• Hepsiburada.com alışveriş sitesi Aydın Doğan’ın kızı HANZADE DOĞAN BOYNER’a ait.

• Milta Turizm İşletmeleri’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı uzun yıllardır Doğan Holding’de görev yapan Mehmet Erol Çamur aynı zamanda Hepsiburada’nın yönetim kurulu üyesi.

• Aydın Ayaydın, 1999 yılında Rekabet Kurumu Başkanı iken olumlu rapor verdiği Doğan Holding’e yönetici oldu.

Online satış pazarı büyüdükçe rekabet kızışıyor

Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor ve n11 gibi sitelerin domine ettiği Türkiye e-ticaret pazarı büyüdükçe rekabet de kızışıyor. Rekabet kızıştıkça şirketlerin ahlaki olmayan yollara başvurarak rakiplerini karalamak için algı çalışmaları yapmaları da dikkat çekiyor.

Ticari alanda rekabet sürerken; eski CHP milletvekili ve eski Rekabet Kurumu Başkanı, T24 yazarı Aydın Ayaydın Trendyol hakkında karalamaya yönelik yazılar kaleme aldı. Trendyol bu yazılarla ilgili Ayaydın hakkında suç duyurusunda bulundu. Akabinde T24 konuyla ilgili bir tekzip metni yayınladı.

Köşesinde uzun süredir konu ile ilgili yazılar yazan Aydın Ayaydın, İstanbul Ticaret Odası'nın 19 Ekim 2021 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Doğan Holding’e ait Milta Turizm İşletmeleri (Bilinen kısa adıyla Milta Turizm)'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev alıyor.

Aydın Ayaydın'ın, Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan'ın sahibi olduğu Hepsiburada'nın en güçlü rakibi olan Trendyol hakkında yazılar kalem alması ise büyük bir ticari rekabetin yaşandığı sektörde etik tartışmalarına neden oldu.

Sosyal medyaya sıçrayan tartışmada son olarak Gazeteci Seher Yaşayacak; eski CHP eski milletvekili ve yeni T24 yazarı Aydın Ayaydın’ın Rekabet Kurulu Başkanı olduğu 1997 yılında Milta Turizm ile ilgili verdiği kararın metnini sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşayacak; "kararda imzası olan Ayaydın'ın bugün Doğan Holding'in Milta'sında ikinci adam konumunda olması etik mi" diye yazdı.

Aydın Ayaydın Rekabet Kurumu Başkanı iken Milta Turizm hakkında 1997’de verilen kararda imzası varken 2021’de Milta’nın Yönetim Başkan Vekili oldu.

Eski Rekabet Kurumu Başkanı olan Aydın Ayaydın’ın, Hepsiburada.com’un sahibi Doğan ailesine ait şirketlerde üst düzey yönetici iken, rakip şirketler hakkında daynaksız iddialarda bulunması, tartışmalara yol açtı.

Amazon, Aydın Doğan’ın kızı Hanzade Doğan Boyner’in sahibi olduğu Hepsiburada'yı satın almaktan vazgeçmiş bunun üzerine Amazon Türkiye pazarına kendisi girmişti. 1998 yılında hepsiburada.com’u kuran Hanzade Doğan Boyner, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Doğan Holding'in Başkan Yardımcısı. Öncesinde, Türkiye'nin en çok satan günlük gazetelerinden biri olan Posta'nın da bulunduğu Doğan Medya Grubu'nda Başkanlık görevini üstlendi.

2021 yılı ilk 6 ayı itibarıyla Türkiye e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75.6’lık artışla 161 milyar TL olarak gerçekleşti. 2021 yıl sonu beklentisi ise 400 Milyar TL. E-ticaret hacmi 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226,2 milyar liraya yükselmişti. Sektörde hacim yükseldikçe şirketler arasında rekabet ve pastadan pay alma yarışı artıyor.