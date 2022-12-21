Trendyol, yılbaşı mesaisine hazır

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji gurularından moda tutkunlarına, sanatseverlerden gamer'lara herkesin ilgi alanına göre hediye seçeneklerini bir arada sunan Trendyol, bu yılbaşında iyilik yaparak ya da bir sanat eseri ile sanata bir adım daha yakınlaşarak hayatı güzelleştiren hediye alternatifleriyle farklılaşıyor.

Bağımsız sanatçıları desteklemek, sanatı daha ulaşılabilir kılmak için 2022 yılı başında hayata geçirilen Trendyol Sanat, birinci yaşında 150'den fazla bağımsız sanatçının 1.000'e yakın eserini bir arada sunuyor.

Trendyol Sanat’ta yer alan resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında sanatçıların ürettiği eserler arasından seçim yapılabiliyor. Eserleri trendyol.com web adresi ya da Trendyol mobil uygulamasındaki arama motoruna "Sanat Eseri" yazarak incelemek mümkün.

Yılbaşında alışılmışın dışına çıkıp kadınlara, çocuklara, sokak hayvanlarına, doğaya destek olunabiliyor. 58 sivil toplum kuruluşunun kupadan cüzdana, çantadan sweatshirt’e kadar yaklaşık 3 bin ürünü Trendyol Sepette İyilik'te tek bir çatı altında yer alıyor.

Çok sayıda alternatif ve her bütçeye uygun binlerce alternatif arasından hediye alınabilirken, ürünlerin gelirinin tamamı ilgili STK'ye aktarılıyor. Böylece sivil topluma destek olarak hediyeyle başka hayatlara dokunuluyor.

Sepette İyilik'e trendyol.com web adresi ya da Trendyol mobil uygulamasındaki arama motoruna "Sepette İyilik" yazarak ulaşılabiliyor.



