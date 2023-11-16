Trendyol Yemek’ten en çok döner siparişi verildi
Trendyol’un Yemek uygulamasından 2023 yılı başından bu yana kullanıcılar, fast food olarak en çok döneri tercih etti
Trendyol Yemek ile Türkiye’nin 81 ilinde hamburgerden makarnaya, kahvaltıdan dünya mutfağına, kahveden tatlıya yaklaşık 1 milyon farklı ürünün 7/24 sipariş verilebiliyor.
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Trendyol’un Yemek uygulamasından 2023 yılı başından bu yana kullanıcılar, fast food olarak en çok döneri tercih etti
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16 Kasım Dünya Fast Food Günü nedeniyle 2023 yılı sonuçlarını açıklayan platformda:
döneri, burger, pizza, çiğ köfte, kebap, sokak lezzetleri, pide ve lahmacun takip etti.
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2023 yılının başından bugüne kadar 87 milyon adet fast food siparişi verildi.
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