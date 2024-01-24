Trendyol yarıyıl tatili için en çok satan çocuk kitaplarını derledi

E-ticaret platformu Trendyol, yarıyıl tatili için kitap arayışında olan öğrenciler için geçen eğitim döneminin başından -eylül ayından- bu yana en çok satan çocuk kitaplarından bir derleme yaptı.

EN ÇOK SATILAN ÇOCUK KİTABI ‘CUMHURİYET’İN İLK SABAHI’

Şermin Yaşar’ın kaleme aldığı ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Milli Mücadele günlerinin tarihi yönlerine ışık tuttuğu ‘Cumhuriyet’in İlk Sabahı’, Trendyol’da en çok talep gören çocuk kitaplarının başında geliyor. Kitap, şerbetçi bir çocuğun gözünden okurları Kurtuluş Savaşı yıllarına götürüyor. Bu kitabın ardından sırasıyla, Brezilya edebiyatının klasiklerinden ‘Şeker Portakalı’, bir yardımlaşma hikayesini konu edinen ‘Hayvanat Bahçesinde Uyku Zamanı’, arkadaşlığı anlatan ‘Sevginin Gücü’ ve bir meşe palamudunun büyüme macerasını aktaran ‘Küçük Meşe Palamudu Doğanın Eşsiz Hikayeleri 2’, çocukların en çok ilgi gösterdiği kitaplar arasında yer alıyor.

Marka tarafından platformda en çok satılan beş çocuk kitabı şu şekilde sıralandı:

“Cumhuriyet’in İlk Sabahı - Şermin Yaşar & İlber Ortaylı,

Şeker Portakalı - Jose Mauro De Vasconcelos,

Hayvanat Bahçesinde Uyku Zamanı - Sophie Schoenwald,

Sevginin Gücü - Caroline Richards,

Küçük Meşe Palamudu Doğanın Eşsiz Hikayeleri 2 - Melanie Joyce.”