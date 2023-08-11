Trendyol Süper Lig bugün resmen başlıyor!

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor'un sahasında oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesi beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.