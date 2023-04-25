Trendyol, nisan kampanyası için geri sayıma başladı!
Trendyol, 26-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceği "Büyük Nisan Kampanyası" ile müşteriler milyonlarca ürüne avantajlı fiyatlarla ulaşacak, yüz binlerce KOBİ ve esnaf satışlarını artırarak, işlerini büyütecek.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, nisan kampanyası için geri sayıma başladı. Trendyol, 26-30 Nisan'da düzenleyeceği "Büyük Nisan Kampanyası" çerçevesinde yüzbinlerce satıcının milyonlarca ürünü avantajlı fiyatlarla müşterilere sunulacak.
Kampanyada, cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden mobilyaya milyonlarca ürün indirime girecek.
Yaza fit girmek isteyenler için spor ürünleri, bahçesini düzenlemek isteyenler için bahçe ürünleri, doğa ile buluşmak isteyenler için piknik gereçleri ve doğa malzemeleri ile bahar temizliğinden vazgeçmeyen hijyen tutkunları için temizlik ürünleri de Trendyol Büyük Nisan Kampanyası ile müşteriler ile buluşacak.
Trendyol Büyük Nisan Kampanyası ile, yaz modasını yakalamak isteyenler, elbise, sandalet, tişört, şort, kimono, terlik gibi ürünlere avantajlı fiyatlar ile ulaşabilecekler.