Trendyol, nisan kampanyası için geri sayıma başladı!

Yaza fit girmek isteyenler için spor ürünleri, bahçesini düzenlemek isteyenler için bahçe ürünleri, doğa ile buluşmak isteyenler için piknik gereçleri ve doğa malzemeleri ile bahar temizliğinden vazgeçmeyen hijyen tutkunları için temizlik ürünleri de Trendyol Büyük Nisan Kampanyası ile müşteriler ile buluşacak.