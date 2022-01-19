Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin açıkladı! Önümüzdeki 5 yılda 5 milyar dolarlık yatırım

Çetin "Önümüzdeki 5 sene 5 milyar dolarlık hem yurt içinde hem yurt dışında yatırım düşünüyoruz." derken "Türk şirketi olarak İstanbul ve başka bir pazarla beraber ikili halka arz olabileceğini düşünebiliriz. İkinci yer Londra mı olur, New York mu olur, o günkü duruma bakarız." ifadelerini kullandı.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, şirket faaliyetleri ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şirketin e-ihracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Çetin, "Trendyol, 2021 yılında 150 milyon Dolar hacminde doğrudan e-ihracat gerçekleştirirken yabancı ülkelerdeki müşterilerin platformdan satın aldıkları ürünlerden oluşan ticaretin toplam hacmi 115 milyon dolara, toplam ihracat hacmi ise 265 milyon dolara ulaştı. 2021 yılı e-ihracat büyüme hızımız yüzde 408 olarak gerçekleşti. e-İhracat hacmimiz bir önceki yıla göre yüzde 264 artış gösterdi. 6 milyon sipariş aldık. 2023 yılında e-ihracat hacmi hedefimizi 1 milyar dolar olarak belirledik. 2021'de gerçekleştirdiğimiz e-ihracatın yüzde 66'sını Avrupa ülkelerine yaparken yüzde 23'ünü Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Afrika ülkelerine gerçekleştirdik. Şu an globalde yerli üreticilerimizin ürettiği Trendyol markalı ürünleri kullanan 4 milyon müşteri bulunuyor. Hedefimiz 5 yıl içinde Trendyol'un satışları içinde e-ihracatın payını yüzde 25'e çıkarmak. Esnafımızı ve KOBİ'lerimizi tüm dünyada satış yapabilir hale getireceğiz. Kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri gibi farklı sektörlerde de yüz binlerce kişiye iş olanağı sağlıyoruz. Doğrudan ve dolaylı olarak 1,1 milyon kişilik istihdam katkısı yapıyoruz. Bu rakamın 2023 yılında 2,4 milyon kişiye ulaşacağını öngörüyoruz" dedi.

"SATTIĞIMIZ MALLARIN YÜZDE 75'İ TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR"

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri ve devlet fonlarının Trendyol'un yatırımcısı olduğuna işaret eden Çetin, son Yatırım turuyla sağlanan yeni global hissedarlık yapısının Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya yönelik yatırım ve büyüme hedefleri bakımından çok önemli olduğunu söyledi.

Çetin, artık ihracatın da dijitalleştiğine ve Trendyol'a bu konuda büyük görev düştüğüne dikkati çekerek, "Platformumuzda her ilden binlerce satıcı var. Sattığımız malların yüzde 75'i Türkiye'de üretiliyor. Hakkari'de, Van'da üretilen ürünü nasıl Ankara ve İstanbul'a taşıyorsak bundan sonraki hedefimiz Türkiye'deki ürünleri Berlin'de, Riyad'da, Dubai'de müşterinin kapısına kadar götürmek. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde bu potansiyelimiz var. Bu pazarlarda Türk ürünlerinin kalite ve fiyat ortalamasıyla sahip olduğu potansiyelin farkındayız. Bu ürünlerin elektronik ihracatının teknolojik ve lojistik altyapısına ciddi yatırım yapacağız. Trendyol'dan satılan ürünleri Avrupa ve Orta Doğu'da müşterinin kapısına kadar götürmek istiyoruz. Bu amaçla yurt dışında bazı noktalarda ayrıştırma merkezleri ve depolar kurmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ 5 SENE 5 MİLYAR DOLARLIK HEM YURT İÇİNDE HEM YURT DIŞINDA YATIRIM DÜŞÜNÜYORUZ"

Ayrıştırma depoları yatırımlarıyla ilk aşamada Avrupa'nın mümkün olduğu kadar göbeğinde olmak istediklerini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Türk üreticileri için Avrupa ve Orta Doğu ile beraber 500 milyonluk yeni bir pazar var. İhracat yapıyoruz ama oradaki marka ve toptancılara. Biz üreticileri direkt 500 milyon müşteriyle buluşturacağız. Almanya'daki müşteri, oradaki Trendyol aplikasyonundan girip ürününü satın alabiliyor. Almanca ve Arapça gibi lokal diller de entegre edilecek. Bunların da altyapısına yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki 5 sene 5 milyar dolarlık hem yurt içinde hem yurt dışında yatırım düşünüyoruz. Bu operasyonlar için yurt dışında şirket satın almaları da değerlendiriyoruz. Bazı yatırımları ise sıfırdan yapacağız. Yatırımcılarımız da bize inanıyor ve sermayeleriyle bizi desteklemeye hazırlar."