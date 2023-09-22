Transpalet hırsızları kameralarda: Rahatlıkları şaşırttı!

İstanbul Arnavutköy'de zincir marketlerin önlerinde bırakılan transpaletleri çalan hırsızlar yakalandı. Yakalanan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Arnavutköy'de 1 hafta içerisinde 4 farklı zincir markette bulunan transpaletleri çalana hırsızların o anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İhbarları değerlendiren Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri yaptıktları kamera incelemesi sonucunda hırsızlık yaptığı tespit edilen Sezer D. ve Doğan C.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edilirken hırsızlık anları marketlerin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde hırsızların geldikleri kamyonet ile transpaletleri çalarak hızla olay yerlerinden uzaklaştığı görüldü.