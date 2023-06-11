Transferde bomba patlıyor!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yılan hikayesine dönen Kylian Mbappe transferiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Perez, PSG'de forma giyen Fransız yıldızı kadrolarına katacaklarını söyledi.

İspanyol devinin başkanı, bir taraftarın "Kylian Mbappe'yi transfer edecek misiniz?" sorusuna "Evet imzalayacağız, ancak bu sene değil" şeklinde yanıt verdi.

Paris Saint Germain'le 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kylian Mbappe'nin 2024 yılında sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayıp Fransız ekibinden ayrılacağı belirtildi.

Paris ekibiyle yeni sözleşme imzalamadan önce eflatun-beyazlıların gündeminde yer alan 24 yaşındaki süperstar, Real Madrid hayalini böylece 2024 yazında gerçekleştirecek.

Bu sezon PSG ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Kylian Mbappe, 43 maçta forma giyerken, 41 gol ve 10 asist kaydetti.