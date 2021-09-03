Transferde Beşiktaş fırtınası esiyor

Siyah beyazlılar transfere doymuyor. Yaz transfer döneminde fırtınalar estiren Beşiktaş 12 oyuncuyu kadrosuna kattı. Şampiyon kadroyu koruyan Kara Kartal yeni takviyelerle ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurdu. Son olarak Barcelona'nın yıldızı Miralem Pjanic'i kadrosuna katan Beşiktaş, taraftarını heyecanlandırdı.

Siyah beyazlılar ilk olarak geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'i takımda tutmayı başardı. TFF'nin yeni yabancı kuralının ardından yerli oyunculara yönelen Beşiktaş yönetimi Umut Meraş, Salih Uçan, Mert Günok, Mehmet Topal, Kenan Karaman ve Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı.

Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından forvet hattında sıkıntı çeken Kara Kartal bu eksiğini Batshuayi ve Alex Teixeira transferleri ile kapattı. Geçtiğimiz sezonu La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de geçiren Montero da kadroda tutuldu.

Yaptığı transferler için toplam 7.025 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Beşiktaş, Dorukhan Toköz ve Umut Nayır'ı da bedelsiz olarak gönderdi.