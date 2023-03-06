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Transfer sezonu kapandı! Ara transfer döneminde İstanbul takımlarının yaptığı takviyeler...

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer sezonu dün itibarıyla sona erdi. Birçok takım yeni transferlerle kadrosunu güçlendirdi. İstanbul takımlarının ara transfer döneminde yaptığı takviyeleri sizler için derledik

EDEN KARZEV

Maccabi Netanya --> Başakşehir FK

1 31

JOAO FIGUEIREDO

Gaziantep FK --> Başakşehir FK

2 31

ADNAN JANUZAJ

Sevilla --> Başakşehir FK

3 31

BERKAY AYDOĞMUŞ

Nazilli Belediyespor --> Başakşehir FK

4 31