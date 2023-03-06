Transfer sezonu kapandı! Ara transfer döneminde İstanbul takımlarının yaptığı takviyeler...
Spor Toto Süper Lig'de ara transfer sezonu dün itibarıyla sona erdi. Birçok takım yeni transferlerle kadrosunu güçlendirdi. İstanbul takımlarının ara transfer döneminde yaptığı takviyeleri sizler için derledik
EDEN KARZEV
Maccabi Netanya --> Başakşehir FK
1 31
JOAO FIGUEIREDO
Gaziantep FK --> Başakşehir FK
2 31
ADNAN JANUZAJ
Sevilla --> Başakşehir FK
3 31
BERKAY AYDOĞMUŞ
Nazilli Belediyespor --> Başakşehir FK
4 31