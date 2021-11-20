Tramvaya pisleyenin kim olduğu ortaya çıktı

İstanbul'da toplu taşımayla yolculuk etmesiyle bilinen köpek Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddia edilmişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Boji'nin tuvaletini yaptığı iddiaları üzerine bir paylaşımda bulundu.

TRAMVAY KOLTUĞUNA PİSLİK KOYDU!

Ongun, "Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akılalmaz görüntüleri gösterdi, izleyin" diyerek söz konusu görüntüleri Twitter'da paylaştı. Videoda, tramvaydaki bir adamın tramvay koltuğuna pislik koyduğu görüldü.

Kimliği bilinmeyen adamın neden böyle bir şey yaptığı merak konusu olurken Boji, sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan Boji adına açılan sosyal medya hesabından da sevimli hayvanın gün boyunca barınakta olduğunun altı çizildi.