Trafikteki Togg'ların sayısı giderek artıyor
Temmuz ayında gerçekleştirilen son teslimatla birlikte trafikte sayıları giderek artan Togg'lar vatandaşları heyecanlandırıyor. Trafikte Togg ile karşılaşan vatandaşlar bu anları fotoğraflayarak sosyal medyada "Togg gördüm" başlığı ile paylaşıyor.
Ajans Haber - Ulaş Kaya
İlk teslimatına nisan ayı sonunda başlayan Togg'ların sayısı giderek artıyor. Temmuz ayında toplam 627 Togg, sahiplerine teslim edildi.
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Temmuz ayı teslimatıyla birlikte teslim edilen toplam Togg sayısı 1435 oldu. Togg bu rakamla elektrikli C-Suv segmentinde pazar lideri oldu.
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Trafikte de giderek daha sık görülmeye başlayan Togg'lar vatandaşları heyecanlandırıyor. Trafikte Togg ile karşılaşan vatandaşlar bu anları fotoğraflayarak sosyal medyada "Togg gördüm" başlığı ile paylaşıyor.
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Gazeteci Fatih Altaylı'nın "Togg gördüm" tweeti de milyonlarca etkileşim almıştı.
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