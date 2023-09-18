Trafikte tekme tokat kavga ettiler!

Olay, akşam saatlerinde Emniyetevleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, önündeki otomobil sürücüsü ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Araçlarını yol kenarına çeken sürücülerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken, yaşananlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.