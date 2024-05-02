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Trafikte tartıştığı sürücüyü evine kadar takip edip bıçakladı!

Konya’da Mustafa K., trafikte tartışıp takip ettiği Fevzi Bildirici'yi göğsünden bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bildirici kurtarılamazken, Mustafa K., polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüler Fevzi Bildirici ile Mustafa K., otogar civarında yoğun trafikte tartıştı.

Tartıştıktan sonra evine kadar takip etti

Tartışmanın ardından ayrılan Fevzi Bildirici, Kaletaş Caddesi'ndeki stadın yanına geldiğinde aracını park edip, evine gitmek için yürürken, yanına kendisini takip eden Mustafa K. geldi. İkili arasında yeniden çıkan tartışmada Mustafa K., Bildirici'yi göğsünden bıçakla yaralayıp, aracıyla kaçtı. Bildirici de kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Bildirici, yaklaşık 2 saat sonra doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan Mustafa K. de polis merkezine giderek teslim oldu.

 

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