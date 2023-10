Trafikte tartıştığı sürücüye bıçak çeken şüpheli gözaltında!

Olay, dün saat 19.45 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Anadolu Bulvarı’nda meydana geldi.

Otomobiliyle seyir halindeki A.T., kırmızı ışıkta durup, aracından inerek, yol vermeme nedeniyle yanda duran aracın sürücüsü A.K. ile tartıştı. Elinde bıçak bulunan A.T., A.K.'ye küfür edip, tehditte bulundu. A.T.'nin elindeki bıçakla diğer sürücünün üzerine yürümesi, cep telefonu kamerasına yansıdı. A.K.'nin polise şikayeti üzerine A.T. gözaltına alındı.

Trafik yönünden aracının eksikleri tespit edilen şüpheliye, muayenesiz araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten idari para cezası uygulandı, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.