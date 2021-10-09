Trafikte çıkan tartışmada milli sporcu İnaloğlu silahla yaralandı

İddiaya göre, Gazipaşa Caddesi’nde sürücü S.D. ile milli diskçi Berke İnaloğlu arasında trafikte henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgayı, vatandaşlar ve diğer sürücüler ayırdı.

Kavga sonrası milli sporcuyu takip eden ve aracının önünü kesen S.D, Bülent Ecevit Caddesi'nde İnaloğlu'nu silahla yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan milli sporcu tedavi altına alındı.

Şüpheli S.D. gözaltına alındı.