Trafik sigortası primlerine zam!

Düzenlemeye göre, zorunlu trafik sigortasında poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin, belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilecek.