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Trafik sigortası primlerine zam!

Trafik sigortası primlerine yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Trafik sigortası primlerine yapılan zam Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Düzenlemeye göre, zorunlu trafik sigortasında poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin, belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilecek.

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Kaçınmanın devam etmesi halinde SEDDK kararına istinaden bu süreler iki katına kadar arttırılabilecek veya diğer tedbirler uygulanabilecek.

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