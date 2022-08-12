Trafik sigortası primlerine zam!
Trafik sigortası primlerine yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Trafik sigortası primlerine yapılan zam Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 7
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
2 7
Düzenlemeye göre, zorunlu trafik sigortasında poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin, belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilecek.
3 7
Kaçınmanın devam etmesi halinde SEDDK kararına istinaden bu süreler iki katına kadar arttırılabilecek veya diğer tedbirler uygulanabilecek.
4 7