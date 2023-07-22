Trafik polisinin motosikletli gence söyledikleri gündeme oturdu!
Samsun'da hız yapan motosikletli genci babacan bir tavırla uyaran trafik polisinin sözleri sosyal medyada gündem oldu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, herkesin takdirini kazanan polis memurunu arayarak tebrik etti.
Samsun'un Atakum İlçesi Atatürk Bulvarı'nda motosikletiyle hız yapan gencin önünü motosikletli bir trafik polisi kesti.
Trafikte tehlikeli tavırlar sergileyen genci babacan tavırlarıyla uyaran trafik polisinin videosu sosyal medyada gündem oldu.
Trafik polisinin ders niteliğindeki sözleri takdir topladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sözleriyle takdir toplayan trafik polisini arayarak tebrik etti.
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