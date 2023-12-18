Magandalar bitmiyor: Çamlıca Tüneli'nde korku dolu anlar!

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Çamlıca tünelinde meydana geldi. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülere göre, bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeki motosikletin selesinde basarak ayağa kalktı.

Hem trafiği tehlikeye atan hem de kendi canını hiçe sayan sürücü, kollarını da açarak uzun süre bu şekilde ilerledi. Bir başka motosiklet sürücüsü de motosikletini tek tekerlek üzerine kaldırarak ilerledi. Yapılan tehlikeli hareketler ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.