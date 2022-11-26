 Trafik ışıklarında silahlı saldırıya uğradı

İlçedeki bir otomotiv yan sanayi fabrikasında işçi olarak çalışan Kaan Özel (25), kendisine ait 77 ES 747 plakalı otomobille gece mesaisine gitmek için yola çıktı.

Fabrikanın bulunduğu Gedelek Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen Özel'e, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla 3 el ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı.

Bacağına 3 mermi isabet etmesi sonucu yaralanan Özel, yakındaki iş yerinin önüne kadar aracıyla gitti. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine götürüldü.

Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.