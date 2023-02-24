Trabzon'u hakem yaktı! İkinci Ivan Bebek vakası

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 yenilerek elendi.

Trabzon'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj sağlayan bordo-mavililer, İsviçre deplasmanında aldığı 2 farklı mağlubiyetle bu sezon Avrupa'ya veda etti.

Hakem Mateu Lahoz'un kararları maçın önüne geçti.

Trabzonspor, Avrupa'da deplasman galibiyeti özlemini sonlandıramadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Basel takımına 2-0 yenilerek elenen Trabzonspor, Avrupa'da dış saha galibiyet özlemini sonlandıramadı.

Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı.

Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 10 maçta 9 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, deplasmanda 1281 gündür Avrupa'da galibiyet elde edemedi.

Avcı ile deplasmanda kazanamadı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde de dış sahada 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Avcı yönetiminde Avrupa'da deplasmanda 7 karşılaşma oynayan bordo-mavililer, ilk olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turunda Norveç'in Molde takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ise Roma'ya 3-0 yenildi.

Trabzonspor, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 yenilirken, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2, üçüncü maçında da Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1, Sıbristan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, Basel'e 2-0 mağlup olarak Avcı döneminde ilk deplasman galibiyetini yaşayamadı.

Lahoz çıldırttı

Temsilcimiz, bir penaltıdan faydalanamadığı ve bir penaltı kararı ve iki golünün iptal edildiği mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak tur şansını kaybetti.

Kariyeri boyunca uluslararası arenada çok önemli maçlar ve finaller yöneten Mateu Lahoz, son dönemde ise skandal işlere imza attı. Dünya Kupası’ndaki Arjantin-Hollanda karşılaşmasında tam 14 sarı, 2 kırmızı kart gösteren tecrübeli hakem, kötü performansı sonrası turnuvadan erken gönderilmişti. Messi onun için “Dünya Kupası’ndaki tartışmasız en kötü hakem” demişti.

İspanyol, maç boyunca rakip oyuncuların orantısız sert futboluna izin verdi. 64. dakikaya kadar sarı kartını çıkarmadı.

Gomez ile net penaltı beklediğimiz pozisyonu VAR’da izleyip vermeyen Lahoz, Denswil’in golünde de çok ince bir ofsayt olduğunu tespit ederek iptal etti. Lahoz’un skandal yönetimi ve bizim kaçırdığımız net fırsatlar sonucu elimizdeki tur kayıp gitti.