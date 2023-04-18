Trabzonspor'un yeni teknik direktörü imzayı attı!

Bir süredir teknik direktörlük için arayışlarda olan Trabzonspor mutlu sona ulaştı.

TRT Spor'un haberine göre; Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Nenad Bjelica oldu. Karadeniz ekibi, 51 yaşındaki çalıştırıcı ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifanın ardından Orhan Ak ile devam etmişti. İhsan Derelioğlu, Beşiktaş maçında takımın başında yer almıştı.

Hırvatistan'da ünlendi

Altın çağını Dinamo Zagreb çatısı altında yaşayan Nenad Bjelica, takımın başında çıktığı 99 maçta 2.30 puan ortalaması tutturdu.

2017-18 sezonunda Hırvat Kupası'nı kazanan Bjelica yönetimindeki Dinamo Zagreb, ayrıcave 2017-18 ve 2018-2019 sezonlarında Hırvatistan Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Bjelica, takımıyla birlikte 2019-2020 sezonunda da Süper Kupa'yı kazanma başarısını gösterdi.